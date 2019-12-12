Антипин — о пропуске Кубка Первого канала: обострилась травма нижней части тела

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин рассказал о повреждении, из-за которого вынужден пропустить Кубок Первого канала.
«В одном из последних матчей «Магнитки» обострилась травма нижней части тела. Прибыл в Новогорск, прошёл медицинский осмотр, и доктора, к сожалению, не дали разрешения сыграть на домашнем этапе Евротура. Детали станут известны по возвращении в Магнитогорск — после тщательного обследования.
Вызову в сборную очень обрадовался, от серебра Праги-2015 и бронзы Москвы-2016 остались хорошие воспоминания. Тем обидней травма. Понятно, что огорчился, хотя в национальной команде меня поддержали, в частности глава штаба сборной Роман Ротенберг. Жизнь продолжается, и, надеюсь, после восстановления ещё получу вызов и сыграю за главную команду страны», — цитирует Антипина Russia-Hockey.
- 12 декабря 2019
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