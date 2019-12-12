Афиногенов: когда начну уставать, тогда посмотрю, что буду дальше делать
Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал, как в 40 лет продолжает оставаться самым быстрым игроком бело-голубых.
«Я просто люблю хоккей и играю в него. При чём здесь вторая, третья или четвёртая молодость? Я правда не знаю, какую тайну вы хотите узнать. Я наслаждаюсь, когда выхожу на лёд. Никаких специальных методик восстановления. Почему так быстр? А я просто не устаю! Вот когда начну уставать, тогда… В общем, тогда посмотрю, что буду дальше делать.
Возросла личная результативность? Мне стали давать больше игрового времени, а до этого выходил на лёд не так часто. Во втором звене много шансов забросить и проявить себя на площадке», — цитирует Афиногенова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
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- 12 декабря 2019
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