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Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин близок к возвращению в строй

Первый номер драфта НХЛ 2018 года Далин близок к возвращению в строй
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин вернулся к ледовым тренировкам после перенесённого сотрясения мозга. Игрок получил травму 25 ноября во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я чувствую себя значительно лучше. И рад снова быть с ребятами. Они были на выезде, а я сидел дома один. Скучно. Очень рад, что они вернулись.

Я впервые смотрел хоккей из пресс-ложи и во второй раз вживую. Было очень странно. Но я старался не тратить время зря. Учился, наблюдая за игрой со стороны. Так что в этом есть как плохие, так и хорошие моменты.

Я проснулся сегодня в полседьмого утра. Для меня сегодняшний день как Рождество. Рад, что я опять в команде, что сегодня снова катался с ребятами», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Далин был выбран под первым номером драфта 2018 года.

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