Матч Беларусь — Украина длился 43 минуты. Украинцы остались без вратарей

Матч сборных Беларуси и Украины на Турнире шести наций был досрочно остановлен на 44-й минуте.



Причина раннего окончания матча — у сборной Украины не осталось вратарей. Матч начинал украинский вратарь Олег Петров из херсонского «Днепра». Он пропустил четыре шайбы во втором периоде и незадолго до перерыва был заменён на Богдана Дьяченко из «Донбасса».



Дьяченко шайб не пропускал, но на старте третьего периода получил травму. Богдан пару минут лежал на льду в окружении судей и собственных партнёров, с трудом поднялся и всё-таки решил продолжать матч. Но после повреждения хватило его всего на полминуты. Судьи вновь остановили игру, и Дьяченко укатил получать первую медицинскую помощь.



На украинской лавке в этот момент уже не было Петрова. Основной вратарь сборной Украины также получил травму, переоделся в перерыве и остался дожидаться окончания встречи в раздевалке. В Венгрию украинцы привезли всего двух вратарей. Матч было решено остановить.