СКА выменял из «Витязя» нападающего Миро Аалтонена

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен, информирует официальный сайт «армейского» клуба. В Петербург переезжает финский нападающий Миро Аалтонен, «Витязь» получает права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе «Торонто». Контракт с Ааалтоненом подписан до конца сезона-2019/20.
Напомним, ранее СКА выменял у «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швеца-Рогового.
Миро Аалтонен – центральный нападающий. Начинал карьеру в финском «Эспоо Блюз», затем выступал за «Кярпят». В 2011 году был выбран подмосковным «Атлантом» на драфте юниоров КХЛ во втором раунде под 45-м номером. В сезоне-2016/17 выступал за «Витязь», после чего подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако через год вернулся в подмосковную команду. Бронзовый медалист СМ-Лииги, обладатель Кубка Колдера, участник Матча звёзд КХЛ, хоккеист сборной Финляндии. В этом сезоне провёл за «Витязь» 34 матча и набрал 24 (9+15) очка.
26-летний Оберг в нынешнем сезоне сыграл лишь два матча за основную команду «Торонто», не отметившись очками.
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