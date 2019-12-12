Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией
Стал известен состав олимпийской сборной России на первый матч в рамках международного турнира в Швейцарии. Соперником команды Олега Браташа станет национальная сборная Словакии. Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 18:15 мск.
Олимпийская сборная России:
Илья Коновалов (Андрей Тихомиров);
Дамир Шарипзянов – Зият Пайгин, Иван Игумнов (К) – Александр Дергачёв – Семён Кошелев;
Андрей Ермаков – Егор Воронков, Павел Кудрявцев – Алексей Бывальцев – Сергей Толчинский (А);
Илья Карпухин – Николай Демидов, Артур Каюмов – Владислав Кодола (А) – Николай Коваленко;
Артём Аляев – Олег Погоришный, Михаил Котляревский – Артём Галимов – Максим Цыплаков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 12 декабря 2019
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:19
-
16:56
-
16:23
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:31
-
14:01
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:37
-
11:33
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:15
-
10:02
-
09:40
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:23
-
08:07
Партнерский контент