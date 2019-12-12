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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией
Хоккей / Прочие 0

Стал известен состав олимпийской сборной России на первый матч в рамках международного турнира в Швейцарии. Соперником команды Олега Браташа станет национальная сборная Словакии. Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 18:15 мск.

Олимпийская сборная России:

Илья Коновалов (Андрей Тихомиров);
Дамир Шарипзянов – Зият Пайгин, Иван Игумнов (К) – Александр Дергачёв – Семён Кошелев;
Андрей Ермаков – Егор Воронков, Павел Кудрявцев – Алексей Бывальцев – Сергей Толчинский (А);
Илья Карпухин – Николай Демидов, Артур Каюмов – Владислав Кодола (А) – Николай Коваленко;
Артём Аляев – Олег Погоришный, Михаил Котляревский – Артём Галимов – Максим Цыплаков.

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