Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на первый матч в рамках международного турнира в Швейцарии. Соперником команды Олега Браташа станет национальная сборная Словакии. Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 18:15 мск.



Олимпийская сборная России:



Илья Коновалов (Андрей Тихомиров);

Дамир Шарипзянов – Зият Пайгин, Иван Игумнов (К) – Александр Дергачёв – Семён Кошелев;

Андрей Ермаков – Егор Воронков, Павел Кудрявцев – Алексей Бывальцев – Сергей Толчинский (А);

Илья Карпухин – Николай Демидов, Артур Каюмов – Владислав Кодола (А) – Николай Коваленко;

Артём Аляев – Олег Погоришный, Михаил Котляревский – Артём Галимов – Максим Цыплаков.



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