Панарин: обмен из «Чикаго» был шоком. С уходом из «Коламбуса» всё было понятно

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от первого гостевого матча с бывшей командой — «Коламбус Блю Джекетс».
«Были ли ощущения похожи на первый матч с „Чикаго“ после обмена? Вот те ощущения я помню чётко. Было достаточно много эмоций. Особенно когда заехал в город на автобусе, смотрел на знакомые места через окно. А теперь, если честно, тоже заехал в Коламбус, и немножко не такие были эмоции. Мне кажется, это связано с тем, что тот обмен для меня стал шоком. Много всяких разных моментов произошло в хоккейной жизни. Ну а с переходом из „Коламбуса“ всё было понятно. Тем более это уже второй раз в моей энхаэловской карьере меняю команду. В любом случае эмоции в матче с „Блю Джекетс“ были. И я перед матчем не знал, чего ждать. Освистают меня или нет? Скорее всего, первое — так я думал. Так и получилось», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
- 12 декабря 2019
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:19
-
16:56
-
16:23
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:31
-
14:01
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:37
-
11:33
-
11:20
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:15
-
10:02
-
09:40
-
09:15
-
09:10