Панарин: обмен из «Чикаго» был шоком. С уходом из «Коламбуса» всё было понятно

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от первого гостевого матча с бывшей командой — «Коламбус Блю Джекетс».



«Были ли ощущения похожи на первый матч с „Чикаго“ после обмена? Вот те ощущения я помню чётко. Было достаточно много эмоций. Особенно когда заехал в город на автобусе, смотрел на знакомые места через окно. А теперь, если честно, тоже заехал в Коламбус, и немножко не такие были эмоции. Мне кажется, это связано с тем, что тот обмен для меня стал шоком. Много всяких разных моментов произошло в хоккейной жизни. Ну а с переходом из „Коламбуса“ всё было понятно. Тем более это уже второй раз в моей энхаэловской карьере меняю команду. В любом случае эмоции в матче с „Блю Джекетс“ были. И я перед матчем не знал, чего ждать. Освистают меня или нет? Скорее всего, первое — так я думал. Так и получилось», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил. Коламбус скучал по нему У Хлебушка — победный гол, но главным творцом победы «Рейнджерс» стал Георгиев со своим потрясающим сейвом в концовке.