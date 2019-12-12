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Лучший снайпер КХЛ Сошников не попал в заявку России, Якимов — в составе

Лучший снайпер КХЛ Сошников не попал в заявку России, Якимов — в составе
Хоккей / Евротур 0

Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Швеции, информирует Федерация хоккея России в своём «твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча.

Календарь Кубка Первого канала

В состав россиян не попал лучший снайпер (18+10) текущего сезона КХЛ Никита Сошников, защищающий цвета «Салавата Юлаева». Получил место в заявке форвард «Северстали» Богдан Якимов (5+7).

Состав сборной России:

Самонов (Сорокин);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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