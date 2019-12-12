Лучший снайпер КХЛ Сошников не попал в заявку России, Якимов — в составе

Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Швеции, информирует Федерация хоккея России в своём «твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча.



Календарь Кубка Первого канала



В состав россиян не попал лучший снайпер (18+10) текущего сезона КХЛ Никита Сошников, защищающий цвета «Салавата Юлаева». Получил место в заявке форвард «Северстали» Богдан Якимов (5+7).



Состав сборной России:



Самонов (Сорокин);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.