Швеция — Россия: Самонова заменили после трёх пропущенных шайб

Сборная России провела замену вратаря во втором периоде матча со Швецией на Кубке Первого канала. На 22-й минуте голкипер россиян Александр Самонов пропустил уже третью шайбу в матче, после чего вместо него на площадку вышел голкипер Илья Сорокин.



Авторами заброшенных шайб в ворота сборной России стали нападающие Андре Петерссон, Даниэль Бродин и Мальте Стрёмвалль.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Календарь Кубка Первого канала



Состав сборной России:



Самонов (Сорокин);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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