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Швеция — Россия: Самонова заменили после трёх пропущенных шайб

Швеция — Россия: Самонова заменили после трёх пропущенных шайб
Хоккей / Евротур 0

Сборная России провела замену вратаря во втором периоде матча со Швецией на Кубке Первого канала. На 22-й минуте голкипер россиян Александр Самонов пропустил уже третью шайбу в матче, после чего вместо него на площадку вышел голкипер Илья Сорокин.

Авторами заброшенных шайб в ворота сборной России стали нападающие Андре Петерссон, Даниэль Бродин и Мальте Стрёмвалль.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:

Самонов (Сорокин);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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