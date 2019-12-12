Олимпийская сборная России отыгралась с 0:2 и победила Словакию
Олимпийская сборная России со счётом 3:2 Б выиграла у команды Словакии на турнире в Швейцарии. Россиянам удалось отыграться со счёта 0:2.
Словацкая сборная открыла счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаэль Вандас. Вскоре подопечные Крэйга Рэмзи упрочили преимущество, точный бросок в актив записал форвард Адам Лишка. На 41-й минуте российская команда сократила разрыв усилиями нападающего Семёна Кошелева. Вскоре россияне забили вновь, отличился форвард Михаил Котляревский. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб. В серии буллитов удачливее была сборная России, решающий бросок реализовал Семён Кошелев.
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