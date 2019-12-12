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Олимпийская сборная России отыгралась с 0:2 и победила Словакию

Олимпийская сборная России отыгралась с 0:2 и победила Словакию
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России со счётом 3:2 Б выиграла у команды Словакии на турнире в Швейцарии. Россиянам удалось отыграться со счёта 0:2.

Словацкая сборная открыла счёт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаэль Вандас. Вскоре подопечные Крэйга Рэмзи упрочили преимущество, точный бросок в актив записал форвард Адам Лишка. На 41-й минуте российская команда сократила разрыв усилиями нападающего Семёна Кошелева. Вскоре россияне забили вновь, отличился форвард Михаил Котляревский. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб. В серии буллитов удачливее была сборная России, решающий бросок реализовал Семён Кошелев.

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Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
12 декабря 2019, четверг. 18:15 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
3 : 2
Б
Словакия
0:1 Вандас (Зиго) – 05:24' (5x5)   0:2 Лишка – 13:49' (5x5)   1:2 Кошелев (Дергачёв) – 40:33' (5x5)   2:2 Котляревский (Аляев) – 50:05' (5x4)   3:2 Кошелев – 65:00' (ПБ)
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