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Шипачёв — автор первой шайбы сборной России на Кубке Первого канала

Шипачёв — автор первой шайбы сборной России на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв забросил шайбу во встрече с командой Швеции на Кубке Первого канала. Таким образом, нападающий московского «Динамо» забил дебютный гол российской команды на домашнем этапе Евротура. В матче продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу команды Швеции. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

У шведов авторами голов стали нападающие Андре Петерссон, Даниэль Бродин и Мальте Стрёмвалль.

Календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:

Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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