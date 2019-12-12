Шипачёв — автор первой шайбы сборной России на Кубке Первого канала

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв забросил шайбу во встрече с командой Швеции на Кубке Первого канала. Таким образом, нападающий московского «Динамо» забил дебютный гол российской команды на домашнем этапе Евротура. В матче продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу команды Швеции. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



У шведов авторами голов стали нападающие Андре Петерссон, Даниэль Бродин и Мальте Стрёмвалль.



Календарь Кубка Первого канала



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Россия проигрывает Швеции в первом матче домашнего этапа Евротура. LIVE Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.