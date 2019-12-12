Сборная России проиграла Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала.



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Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм успеха россиянам не принёс.

Дубль Капризова и 48-17 по броскам. Россия стартовала на КПК с поражения Первый блин на домашнем этапе Евротура получился комом, но звено Шипачёва всё равно дало жару.