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Сборная России проиграла Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала

Сборная России проиграла Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала.

Календарь Кубка Первого канала

Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм успеха россиянам не принёс.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
12 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 3
Россия
1:0 Петерссон (Пяаярви, Юханссон) – 03:56' (5x4)   2:0 Бродин (Хендемарк) – 11:43' (5x5)   3:0 Стрёмвалль – 21:48' (5x5)   3:1 Шипачёв (Кузьменко, Миронов) – 36:24' (5x5)   3:2 Капризов (Рафиков, Григоренко) – 51:40' (5x5)   4:2 Заар – 52:19' (5x5)   4:3 Капризов (Шипачёв, Слепышев) – 53:57' (5x4)
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