Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче со Швецией на КПК?

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче со Швецией на КПК?
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче со Швецией на КПК?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Дубль Капризова и 48-17 по броскам. Россия стартовала на КПК с поражения
Первый блин на домашнем этапе Евротура получился комом, но звено Шипачёва всё равно дало жару.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019