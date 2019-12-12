Кто стал лучшим игроком сборной России в матче со Швецией на КПК?
Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче со Швецией на КПК?»
Пройти опрос можно на Quiz.
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- 12 декабря 2019
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