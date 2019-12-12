Капризов: Шипачёв всё видит, с ним очень круто играть, просто офигенно

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги матча со Швецией (3:4).



«Начало не очень хорошее получилось, пропустили ненужные голы. Где-то чуть-чуть перегорели, неправильно действовали. Бежишь, и получается, что не туда, удаления… Я удалился, не должен был. Потом третью пропустили, и то там вроде в атаке были, и не из чего такой момент пропускаем, «два в одного». Потом начали правильно действовать, моменты стали появляться, голы забили.



Игра с Шипачёвым? Вадика все знают, он каждый год доказывает, как он играет. Вижу много его матчей, и до этого удавалось с ним поиграть. Он всё видит, с ним очень круто играть. Приятно, просто офигенно, прямо удовольствие получаешь!



Когда Юханссон отбивал и отбивал, я к нему подъехал, говорю: «Ларс». Он матерки знает по-русски, старался объяснить. Мы его знаем уже третий год, он здорово сегодня играл.



Отличия Евротура от КХЛ? Конечно, здесь побыстрее игра, в сборной собирают лучших игроков лиги на данный момент. Тем более турнир домашний, всем хочется выиграть. Скорости быстрее», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дубль Капризова и 48-17 по броскам. Россия стартовала на КПК с поражения Первый блин на домашнем этапе Евротура получился комом, но звено Шипачёва всё равно дало жару.