Шипачёв: хорошо, что швед разбудил меня в начале, он красавец

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв подвёл итоги матча со Швецией (3:4) на Кубке Первого канала.



«Эмоции перехлестнули, много зрителей пришло. Хотели выйти и здорово начать, но стали нервничать, не контролировали игру. Кудашов после первого периода сказал, что надо лучше играть. Что он может сказать ещё… Ребята все старались, потом перехватили инициативу, но не смогли догнать шведов. В конце старались, но у шведов вратарь сыграл здорово сегодня. Нам не повезло немножко.



Каждая игра — хоть за сборную, хоть за клуб — это моя любимая работа, и я хочу её выполнять здорово. Иногда получается, иногда нет, это другой вопрос. Сегодня играли здорово в принципе, у нас классное звено, получилось какие-то голы забить, но не хватило для победы, Значит, мы все сыграли не очень.



Что не получалось в большинстве? Провели полторы тренировки, пробуем. Есть положительные и не очень моменты, будем работать, чтобы улучшать взаимопонимание.



Я начал матч в силовой манере? Надо всегда начинать здорово, меня сразу в первой смене разбудили. Спасибо шведу, он красавец», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.