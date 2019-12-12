Чехия победила Финляндию на Кубке Первого канала, Седлак оформил дубль

Сборная Чехии на Кубке Первого канала победила команду Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. В параллельном матче сборная России проиграла Швеции, матч закончился со счётом 3:4.



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Первый период получился результативным, на двоих соперники забросили четыре шайбы. Сильнее оказалась команда Чехии, забившая три гола из четырёх. Авторами точных бросков стали чешские нападающие Мартин Затёвич, Иржи Секач и Лукаш Седлак, у Финляндии отличился форвард Ханнес Бьёрнинен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В заключительные 20 минут основного времени финская сборная сумела отыграться, голы в актив записали нападающие Юхо Ламмико и Вели-Матти Савинайнен. В овертайме победу Чехии принёс Седлак, оформивший дубль.