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Чехия победила Финляндию на Кубке Первого канала, Седлак оформил дубль

Чехия победила Финляндию на Кубке Первого канала, Седлак оформил дубль
Хоккей / Евротур 0

Сборная Чехии на Кубке Первого канала победила команду Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. В параллельном матче сборная России проиграла Швеции, матч закончился со счётом 3:4.

Календарь Кубка Первого канала

Первый период получился результативным, на двоих соперники забросили четыре шайбы. Сильнее оказалась команда Чехии, забившая три гола из четырёх. Авторами точных бросков стали чешские нападающие Мартин Затёвич, Иржи Секач и Лукаш Седлак, у Финляндии отличился форвард Ханнес Бьёрнинен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В заключительные 20 минут основного времени финская сборная сумела отыграться, голы в актив записали нападающие Юхо Ламмико и Вели-Матти Савинайнен. В овертайме победу Чехии принёс Седлак, оформивший дубль.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
12 декабря 2019, четверг. 20:30 МСК
Чехия
Окончен
4 : 3
ОТ
Финляндия
1:0 Затёвич (Гулаш) – 05:54' (5x4)   2:0 Секач (Томашек) – 09:44' (5x5)   2:1 Бьёрнинен (Кемиляйнен) – 12:02' (5x5)   3:1 Седлак (Моравчик, Нестрашил) – 17:10' (5x5)   3:2 Ламмикко – 51:30' (5x5)   3:3 Савинайнен (Кемиляйнен) – 59:12' (5x5)   4:3 Седлак (Ержабек) – 60:23' (3x3)
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