Швеция — Россия: тройка Жафяров — Семёнов — Барабанов набрала полезность "-3"

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала.
Не самый удачный матч провела тройка Дамир Жафяров — Кирилл Семёнов — Александр Барабанов, завершившая матч с показателем полезности "-3".
Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.
- 12 декабря 2019
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