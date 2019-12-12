Швеция — Россия: тройка Жафяров — Семёнов — Барабанов набрала полезность "-3"

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала.



Не самый удачный матч провела тройка Дамир Жафяров — Кирилл Семёнов — Александр Барабанов, завершившая матч с показателем полезности "-3".



Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.