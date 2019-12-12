Сборная России проиграла три матча из четырёх под руководством Кудашова

Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала. Таким образом, российская команда проиграла три официальных матча из четырёх под руководством Алексея Кудашова, сменившего Илью Воробьёва на посту главного тренера.



Подопечные Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.