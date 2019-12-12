Фанат-индеец, стычка с Григоренко и танцы с чирлидершами. Швеция — Россия: фото

12 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» национальная команда России по хоккею со счётом 3:4 проиграла в дебютном матче Кубка Первого канала со сборной Швеции.

Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.

Лучшие кадры с матча Швеция — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.