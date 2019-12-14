Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря: матч России начнётся в 15:00

Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря: матч России начнётся в 15:00
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 14 декабря, пройдут матчи второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Календарь Кубка Первого канала

В 11:00 мск сборная Финляндии встретится в Москве с командой Швеции, в 15:00 начнётся матч сборных России и Чехии.

Суббота, 14 декабря
11:00 мск. Финляндия — Швеция
15:00. Россия — Чехия.

В первом матче Кубка Первого канала сборная России со счётом 3:4 проиграла Швеции.

На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии на Кубке Карьяла сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду — 5:4. Помимо этого хозяева Кубка Первого канала на первом этапе провели встречи с Финляндией (3:4) и Чехией (0:3).

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4
Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, было уже поздно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019