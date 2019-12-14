Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря: матч России начнётся в 15:00

Сегодня, 14 декабря, пройдут матчи второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.



Календарь Кубка Первого канала



В 11:00 мск сборная Финляндии встретится в Москве с командой Швеции, в 15:00 начнётся матч сборных России и Чехии.



Суббота, 14 декабря

11:00 мск. Финляндия — Швеция

15:00. Россия — Чехия.



В первом матче Кубка Первого канала сборная России со счётом 3:4 проиграла Швеции.



На первом этапе Евротура подопечные Алексея Кудашова заняли третье место. В Финляндии на Кубке Карьяла сборная России одержала одну победу в трёх матчах, переиграв в серии буллитов шведскую команду — 5:4. Помимо этого хозяева Кубка Первого канала на первом этапе провели встречи с Финляндией (3:4) и Чехией (0:3).

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, было уже поздно.