Депутат Госдумы сравнил 3-й период матча Россия — Швеция с Полтавской битвой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал первый матч сборной России на Кубке Первого канала, в котором подопечные Алексея Кудашова проиграли Швеции (3:4).

«Играли слабо первые два периода, видимо, не хватало физической формы, запала, не знаю ещё чего. Но в третьем периоде совсем другая картина, сразу было видно, что тренер проделал работу. Надо сразу начинать играть так, как в третьем периоде, тогда будут победы. Может, перегорели немножко, может, настрой немного не тот. Вы видели, много неточных пасов было, много теряли шайбу, мало шли по центру. Молодцы, что потом собрались.

Каждый матч важен, сборная должна в каждом матче бороться. Нет неважных матчей у сборной в любом виде спорта. Там, где ты отстаиваешь Россию, нужно бороться. Надо было шведам показать Полтаву, и в третьем периоде мы им это показали. А до этого была Северная война, чуть-чуть не дожали», — приводит слова Дегтярёва «Р-Спорт».