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42-летний Здено Хара подрался во втором матче подряд

42-летний Здено Хара подрался во втором матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара провёл вторую подряд драку за два дня. На 27-й секунде выездного матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг» словак схватился с нападающим «молний» Пэтом Маруном. Бой получился затяжным, но двухметровый Хара, превосходивший соперника в росте, сумел провести несколько ударов. В итоге, Марун, не удержавшись, упал на лёд.

В предыдущем матче с «Вашингтон Кэпиталз» 42-летний Хара подрался с силовиком «столичных» Томом Уилсоном. Нападающий «Кэпиталз» получил семь минут штрафа, защитник «мишек» был наказан большим штрафом за драку.

В 32 матчах нынешнего сезона на счету защитника «Бостона» 12 (5+7) очков и 32 минуты штрафа.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Здено Хара подрался с Томом Уилсоном
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