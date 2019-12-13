42-летний Здено Хара подрался во втором матче подряд

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара провёл вторую подряд драку за два дня. На 27-й секунде выездного матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг» словак схватился с нападающим «молний» Пэтом Маруном. Бой получился затяжным, но двухметровый Хара, превосходивший соперника в росте, сумел провести несколько ударов. В итоге, Марун, не удержавшись, упал на лёд.

В предыдущем матче с «Вашингтон Кэпиталз» 42-летний Хара подрался с силовиком «столичных» Томом Уилсоном. Нападающий «Кэпиталз» получил семь минут штрафа, защитник «мишек» был наказан большим штрафом за драку.

В 32 матчах нынешнего сезона на счету защитника «Бостона» 12 (5+7) очков и 32 минуты штрафа.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

