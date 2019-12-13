2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1».

Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился.

Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Лайтнинг».

Таким образом, «Тампа» одержала вторую победу подряд, а «Бостон» уступил в четвёртой игре кряду.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился.