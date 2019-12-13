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2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Бостоном»

2 очка Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1».

Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился.

Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Лайтнинг».

Таким образом, «Тампа» одержала вторую победу подряд, а «Бостон» уступил в четвёртой игре кряду.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 04:26' (5x5)   1:1 Стэмкос (Кучеров) – 32:35' (5x4)   2:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 44:07' (5x4)   3:1 Стэмкос – 55:13' (5x5)   3:2 Мур (Бьорк) – 56:45' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 0
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Раст (Летанг, Гюнцель) – 63:02' (4x3)
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