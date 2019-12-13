27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» уйти от поражения с «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 2:1.
Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Пантерз».
Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оказался в запасе на этот матч.
Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд, а «Айлендерс» одержали вторую победу кряду.
В другом матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Тэйвз (Эберле, Ли) – 20:49' (5x4) 0:2 Барзал (Эберле, Бейли) – 24:40' (5x4) 1:2 Хоффман (Писик, Коннолли) – 29:36' (5x5) 1:3 Ли – 59:57' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Туррис) – 00:57' (5x5) 1:1 Веси (Ристолайнен) – 14:33' (5x5) 1:2 Сиссонс (Эллис) – 15:32' (5x5) 2:2 Айкел (Райнхарт, Миллер) – 24:55' (5x5) 3:2 Айкел (Йокихарью, Далин) – 34:21' (5x5) 3:3 Джохансен (Форсберг, Йернкрок) – 36:07' (5x5) 4:3 Олофссон (Монтур, Райнхарт) – 48:29' (5x5)
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