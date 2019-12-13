27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» уйти от поражения с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 2:1.

Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Пантерз».

Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оказался в запасе на этот матч.

Таким образом, «Флорида» потерпела второе поражение подряд, а «Айлендерс» одержали вторую победу кряду.

В другом матче «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.