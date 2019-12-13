«Бостон» проиграл пять матчей подряд после восьмиматчевой победной серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Для команды Брюса Кэссиди это поражение стало пятым кряду. При этом перед продолжающейся серией неудач финалист прошлого Кубка Стэнли выиграл восемь матчей подряд, благодаря чему «Бостон» продолжает занимать второе место в Восточной конференции НХЛ, отставая от «Вашингтон Кэпиталз» всего на два очка.

Календарь матчей и результаты «Бостона»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков.