«Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Детройта» отличились Даррен Хельм, Филип Задина, Филип Гронек. Дублем отметился Робби Фабри. У «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор.

Таким образом, «Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений, начавшуюся 15 ноября в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 ОТ).

В другом матче «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут и 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков результативными действиями также не отметился, проведя на площадке 17 минут и 1 секунду.