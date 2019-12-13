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«Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений в матче с «Виннипегом»

«Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений в матче с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Детройта» отличились Даррен Хельм, Филип Задина, Филип Гронек. Дублем отметился Робби Фабри. У «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор.

Таким образом, «Детройт» прервал 12-матчевую серию поражений, начавшуюся 15 ноября в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 ОТ).

В другом матче «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут и 4 секунды и завершил матч с показателем полезности «-1». Результативными действиями не отметился.

Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков результативными действиями также не отметился, проведя на площадке 17 минут и 1 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хельм – 07:49' (5x5)   2:0 Фаббри (Задина, Гронек) – 13:47' (5x4)   3:0 Фаббри (Задина) – 23:35' (5x5)   3:1 Коннор (Больё, Шайфли) – 27:16' (5x5)   3:2 Коннор (Лайне, Шайфли) – 32:57' (5x5)   4:2 Задина (Гронек, Фаббри) – 39:36' (5x4)   5:2 Гронек (Немет, Бернье) – 58:08' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макикерн (де ла Роуз, Сундквист) – 04:52' (5x5)   1:1 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 05:17' (5x5)   1:2 Каррье (Ривз, Шмидт) – 12:28' (5x5)   2:2 Сундквист (Пьетранджело) – 21:34' (5x5)   3:2 Шварц (Шенн, Фолк) – 34:53' (5x5)   4:2 Томас (Парэйко, О'Райлли) – 35:32' (5x5)
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