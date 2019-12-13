Макдэвид — пятый игрок, забросивший 20 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

У «Эдмонтона» по два очка на свой счёт записали Коннор Макдэвид (1+1) и Джеймс Нил (1+1). Макдэвид возглавляет зачёт бомбардиров НХЛ с 57 (20+37) очками после 34 матчей. Также капитан «Ойлерз» стал пятым игроком, забросившим 20 шайб в этом сезоне НХЛ. В этом же матче ранее отличился партнёр Макдэвида по звену Леон Драйзайтль, для которого гол также стал 20-м в чемпионате.

В другом матче дня нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел добрался до отметки 22 гола в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 15 матчей, а также вышел на второе место в гонке снайперов нынешнего сезона, опередив капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (21 гол). Первое место в зачёте снайперов удерживает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (26 точных бросков).