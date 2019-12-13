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«Аризона» обыграла «Чикаго». У Любушкина – «+2»

«Аризона» обыграла «Чикаго». У Любушкина – «+2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 17 минут и 6 секунд и закончил матч с показателем полезности «+2», став вторым игроком по количеству проведённых силовых приёмов – 4. Результативными действиями не отметился.

«Аризона», набрав 42 очка, занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» (30) – 14-й.

В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 11 минут и 44 секунды. Результативными действиями не отметился.

«Калгари» одержал 7-ю победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Грабнер (Ричардсон, Хиностроза) – 02:56' (5x5)   2:0 Келлер (Истерли, Хиностроза) – 05:03' (5x5)   3:0 Ричардсон (Чикран, Хиностроза) – 15:04' (5x5)   3:1 Тэйвз (Кубалик, Гилберт) – 26:02' (5x5)   4:1 Шмальц (Дворак) – 28:25' (5x5)   4:2 Строум (Дебринкэт, Густафссон) – 52:58' (5x4)   5:2 Келлер (Дворак, Сёдерберг) – 57:53' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Бэрри) – 08:24' (5x5)   1:1 Хэмоник (Монахан, Джордано) – 16:23' (5x5)   1:2 Марнер (Таварес, Сеси) – 34:06' (5x5)   2:2 Годро (Баклунд) – 40:19' (5x5)   3:2 Фролик (Ридер) – 41:59' (5x5)   4:2 Годро (Хэмоник, Монахан) – 42:49' (5x5)
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