«Аризона» обыграла «Чикаго». У Любушкина – «+2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 17 минут и 6 секунд и закончил матч с показателем полезности «+2», став вторым игроком по количеству проведённых силовых приёмов – 4. Результативными действиями не отметился.

«Аризона», набрав 42 очка, занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго» (30) – 14-й.

В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 11 минут и 44 секунды. Результативными действиями не отметился.

«Калгари» одержал 7-ю победу подряд.