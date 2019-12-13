«Ванкувер» в овертайме обыграл «Каролину» с минимальным счётом

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.
Единственную шайбу забросил шведский нападающий Элиас Петтерссон, для которого эта шайба стала уже 13-й в этом сезоне. Всего на его счету 34 (13+21) очка за 32 игры.
Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил все 43 броска по своим воротам, оформив шатаут.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 4 секунды. Результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Каролина» прервала свою 3-матчевую победную серию.
В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Каролина Харрикейнз» встретится с «Калгари Флэймз».
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