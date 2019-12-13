Панарин оформил третий хет-трик в карьере. Все в матчах с участием «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.

Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка. Российский форвард оформил третий в карьере хет-трик в НХЛ. При этом Панарин стал автором уникального достижения в лиге. Два первых хет-трика в НХЛ Артемий оформил на домашней арене «синерубашечников» «Мэдисон Сквер Гарден», неизменно поражая ворота лучшего голкипера в истории «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

Также российский форвард в матче с «Сан-Хосе» в восьмой раз за карьеру набрал четыре очка за встречу в НХЛ.