Голкипер «Ванкувера» Маркстрём едва не обновил клубный рекорд 28-летней давности
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.
Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил все 43 броска, оформив шат-аут. Шведский вратарь едва не улучшил клубный рекорд 28-летней давности. В 1991 году голкипер «Ванкувера» Кирк Маклин парировал 45 бросков в матче, который отыграл на ноль. Маркстрём показал второй результат в истории клуба по отражённым броскам в матче, сыгранном на ноль.
Единственную шайбу забросил шведский нападающий Элиас Петтерссон, для которого эта шайба стала 13-й в этом сезоне. Всего на его счету 13 голов и 21 результативная передача в 32 матчах.
Лундквист — о матче с Россией: во втором периоде Маркстрём остался в одиночестве
- 13 декабря 2019
-
10:27
-
10:14
-
10:01
-
09:45
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
08:58
-
08:52
-
08:25
-
08:10
-
07:49
-
07:44
-
07:22
-
07:10
-
07:02
-
06:44
-
06:29
-
06:16
-
06:09
-
06:08
-
05:54
-
04:43
-
02:56
-
00:00
- 12 декабря 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:03
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:42
Партнерский контент