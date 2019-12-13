Голкипер «Ванкувера» Маркстрём едва не обновил клубный рекорд 28-летней давности

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 1:0.

Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил все 43 броска, оформив шат-аут. Шведский вратарь едва не улучшил клубный рекорд 28-летней давности. В 1991 году голкипер «Ванкувера» Кирк Маклин парировал 45 бросков в матче, который отыграл на ноль. Маркстрём показал второй результат в истории клуба по отражённым броскам в матче, сыгранном на ноль.

Единственную шайбу забросил шведский нападающий Элиас Петтерссон, для которого эта шайба стала 13-й в этом сезоне. Всего на его счету 13 голов и 21 результативная передача в 32 матчах.