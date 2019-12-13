Бучневич завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности «-3»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей. Это был первый матч для «Шаркс» после отставки Питера Дебура с должности главного тренера и назначения на этот пост Боба Бугнера.
Главным героем матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 4 (3+1) очка. А вот для другого российского форварда «синерубашечников», Павла Бучневича, матч сложился крайне неудачным образом. Павел находился на льду при всех голах «Шаркс» и завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности "-3".
Безголевая серия Бучневича достигла семи матчей, при этом на данном отрезке сезона его полезность составила "-6".
Куинн: Бучневич очень одарён и техничен, но в хоккее нужно нечто большее
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