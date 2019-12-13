Зибанеджад — о своём и Панарина вкладе в победу: вроде как это наша обязанность

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) ответил на вопрос, не смущает ли его, что пять шайб «синерубашечников» из шести пришлись на долю всего двух человек в команде. Хет-трик оформил Артемий Панарин, а Зибанеджад отличился дублем.

«Ну это вроде как наша обязанность. Получаем много игрового времени, получаем возможность быть теми игроками, которые обязаны создавать моменты. Очевидно, что в «Рейнджерс» есть и другие игроки, которые в состоянии это делать.

Но думаю, что понятно, что в команде есть топ-6 форвардов, которые имеют честь проводить на льду такое количество времени и иметь возможность внести свой вклад в результат. Голы ничего не значат, если вы не выигрываете, поэтому приятно, что сегодняшним вечером удалось внести такой вклад в результат», — цитирует Зибанеджада Lohud.com.