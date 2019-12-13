Зибанеджад — о своём и Панарина вкладе в победу: вроде как это наша обязанность

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) ответил на вопрос, не смущает ли его, что пять шайб «синерубашечников» из шести пришлись на долю всего двух человек в команде. Хет-трик оформил Артемий Панарин, а Зибанеджад отличился дублем.
«Ну это вроде как наша обязанность. Получаем много игрового времени, получаем возможность быть теми игроками, которые обязаны создавать моменты. Очевидно, что в «Рейнджерс» есть и другие игроки, которые в состоянии это делать.
Но думаю, что понятно, что в команде есть топ-6 форвардов, которые имеют честь проводить на льду такое количество времени и иметь возможность внести свой вклад в результат. Голы ничего не значат, если вы не выигрываете, поэтому приятно, что сегодняшним вечером удалось внести такой вклад в результат», — цитирует Зибанеджада Lohud.com.
- 13 декабря 2019
-
11:02
-
10:40
-
10:27
-
10:14
-
10:01
-
09:45
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
08:58
-
08:52
-
08:25
-
08:10
-
07:49
-
07:44
-
07:22
-
07:10
-
07:02
-
06:44
-
06:29
-
06:16
-
06:09
-
06:08
-
05:54
-
04:43
-
02:56
-
00:00
- 12 декабря 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:03
-
23:01
-
22:53