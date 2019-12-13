Бобровский: моя работа — давать команде шанс на победу. «Флориде» не повезло

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3).

«Моя работа — давать команде шанс на победу. Я стараюсь, работаю над этим. Сегодня был хороший и упорный хоккей. Но нам не повезло. Иногда обстоятельства будут складываться не в твою пользу», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер в четвёртом матче кряду пропустил не более двух шайб за встречу, однако «Флорида» уступила во втором матче подряд. В матче с «Айлендерс» Бобровский пропустил обе шайбы, ни разу не пропустив в равных составах. Третью шайбу «островитяне» забросили в тот момент, когда Сергей сменился на шестого полевого игрока.