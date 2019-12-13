Юрзинов: для меня было неожиданностью, что Кравцов улетел вчера вечером

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал возвращение российского нападающего Виталия Кравцова в систему «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Решение принимал сам Виталий. Я желаю ему удачи, но, конечно, мы бы хотели видеть его в «Тракторе», мы планировали его вернуть из «Челмета». Для меня было неожиданностью, что он улетел вчера вечером. Со своей стороны я хочу, чтобы этот игрок развивался, чтобы у него всё получилось и он достиг того, к чему стремится. Должно ли быть выстроено по-другому взаимодействие между КХЛ и НХЛ, чтобы не было таких ситуаций? Я не знаю, мне очень тяжело ответить на ваш вопрос. Надо подумать, просто сейчас у меня достаточное количество дел.

Привлекаем ребят из «Челмета», стараемся их посмотреть, дать им уверенность, ведь у нас серьёзные проблемы с составом. Надо объединяться, смотреть, может, кого-то привлечём сейчас, кого-то позже, чтобы ребята были на виду. Нам надо понимать, кто из них имеет перспективы играть в основной команде», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.