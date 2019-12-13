Панарин — о победе в матче с «Сан-Хосе»: буду наслаждаться хет-триком

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3), в котором оформил третий хет-трик в карьере.

«Завтра я буду наслаждаться хет-триком. Периодами мы играли хорошо, а периодами — не очень. Победа на выезде особенно хороша, потому что играть на выезде очень сложно», – цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Российский форвард вышел на шестое место среди россиян по очкам в НХЛ за первые пять сезонов. В активе Артемия стало 361 очко в лиге, и он обошёл Сергея Макарова.



Первое место по этому показателю занимает Александр Овечкин (529), за ним следует Сергей Фёдоров (422), тройку лучших замыкает Евгений Малкин (418). В топ-5 также входят Александр Могильный (397) и Илья Ковальчук (379).

Панарин оформил третий хет-трик в карьере. Все в матчах с участием «Рейнджерс»