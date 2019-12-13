Меньшиков: вы же видите, «Трактор» здорово играет. Надо верить в команду

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков поделился мнением о выступлении челябинской команды в нынешнем сезоне. Уральский клуб занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

«У нас было два выходных, передохнули немножко, побыли с семьями, перезагрузили голову. Сейчас отрабатываем разные моменты, тактические, технические, разбираем, где у нас были недочёты, чтобы убрать их и улучшать свою игру. Работаем над атакой, без голов не выиграть. Делаем упор на то, чтобы отдавать меньше передач, если есть возможность для броска, нужно бросать.

Как в команде реагировали на переходы Демченко и Кравцова? Мы – единый коллектив, семья. Если кто-то ушёл, конечно, немного не по себе. Что поделать, такая спортивная жизнь, ничего страшного.

Какие изменения произошли при новом тренере? Любая смена тренера – это некие изменения в игре, в тактике, на это нужно время. Мы профессионалы, мастера своего дела, будем перестраиваться для достижения общего результата.

Задачи на оставшуюся часть чемпионата? Не буду кривить душой, обстановка не из лёгких. Нужна серия побед, нам по силам выправить ситуацию. Мы стараемся, вы же видите, играем здорово, но надо больше забивать и верить в команду. Призываю болельщиков поддерживать нас, мы идём до конца и будем пытаться попасть в плей-офф», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.