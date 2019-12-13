Владелец «Вашингтона»: хорошо, что Овечкин и Бекстрём не напрягают нас

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис надеется продлить контракты с форвардами Александром Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.

«Алекс очень предан клубу. Как и Ник. Мы хотим придумать нечто такое, что поможет нам всем. Я говорил с Алексом о его карьере. Эти два хоккеиста хотят, чтобы их запомнили, хотят завершить начатое ими дело, они хотели бы всю карьеру провести здесь. Мы будем работать над этим.



В наших отношениях хорошо то, что они не напрягают нас. Нам не нужно постоянно думать об этом. Вы можете постоянно говорить со мной на эту тему, но от этого ничего не изменится. Мы работаем и что-нибудь придумаем. И я хочу, чтобы такие отношения у нас в команде были всегда. Я рассчитываю, что Алекс и Ник будут играть здесь, а после того, как они завершат карьеры, мы продолжим сотрудничество. Но я не знаю, каким оно может быть.



Алекс с первого дня полюбил наших болельщиков и наш город. Он сказал, что здесь его второй дом. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что именно он действительно помог сделать хоккей чрезвычайно популярным видом спорта в нашем округе. Я называю это «эффектом Овечкина». Благодаря ему многие молодые люди здесь навсегда стали любителями хоккея», — цитирует Леонсиса пресс-служба НХЛ.