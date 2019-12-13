Сорокин: у Швеции было не так много шансов, но они всё забили

Голкипер сборной России Илья Сорокин прокомментировал поражение в матче Кубка Первого канала с командой Швеции (3:4).
«Проблема была в том, что, когда я вышел, было мало бросков по воротам. Ты стоишь, пытаешься держать полную концентрацию, но это тяжёло. Хорошо сыграл вратарь соперника. Поздравляю его. Он молодец. У Швеции хорошая команда, которая реализует свои шансы. Их было не так много, но они всё забили.
Игра Самонова? Все шайбы были сложные. Две попали под планку, а третья получилась от штанги. Хорошие голы были. Что случилось в первом периоде? Трудно сказать. Хорошо, что потом собрались. Во втором периоде начали играть уже в другой хоккей. Если убрать первый отрезок и играть так, как мы это делали с начала второго и третьего периодов, всё было бы хорошо», — цитирует Сорокина пресс-служба ЦСКА.
- 13 декабря 2019
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