Главные судьи КХЛ прослушали курсы ораторского искусства

В Подмосковье завершились традиционные сборы судей, на которых 36 главных арбитров разобрали спорные моменты и прослушали курсы ораторского искусства, сообщает пресс-служба КХЛ.
Главной особенностью сборов стал тренинг по ораторскому искусству, на который пригласили доцента театрального института имени Щукина, руководителя школы речи и ораторского искусства, почётного работника культуры, актрису, режиссёра, бизнес-тренера высшей категории Елену Ласкавую.
«Много времени мы уделили практической части. Судьи совершали физические упражнения, после чего должны были произнести необходимую формулировку хоккейных правил. Поэтому тут очень важна работа с дыханием, техника речи. Надо понимать, как строить голос. Были специальные задания по развитию мышц челюсти, которые позволяют избавиться от сдавленной речи.
Через повторение скороговорок я пыталась добиться чистоты звучания. Конечно, одним тренингом добиться стопроцентного результата сложно. Но я увидела, насколько осмысленно хоккейные арбитры подошли к занятию. Я дала судьям инструмент, и теперь их дело – правильно его использовать», — рассказала Ласкавая.
- 13 декабря 2019
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