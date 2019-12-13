Давыдов: тройка Шипачёва сделала полноценную заявку на чемпионат мира

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре звена Вадима Шипачёва за сборную России в матче с командой Швеции (3:4) на Кубке Первого канала.

«Весь сезон отмечаю прогресс в игре Шипачёва, рад, что свою динамовскую форму он перевёз с одной базы Новогорска на другую. Тренеры подключили к нему «армейскую» связку крайних форвардов Капризов — Григоренко, в итоге именно эта тройка забила все голы. Причём очень понравился и Капризов, в ЦСКА, на мой взгляд, не все матчи он проводит так свежо.



Считаю, что это была полноценная заявка звена Шипачёва на поездку на чемпионат мира в Швейцарию. Естественно, в том случае, если с чехами и финнами тройка сыграет примерно на таком же уровне.



Если же говорить о защитниках, то пока никого выделить не могу. Команде в обороне не хватает опытных, хладнокровных игроков, а молодёжь увлекается, идут позиционные ошибки, потери шайбы. С этой точки зрения первый период матча тренерам имеет смысл разобрать очень внимательно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.