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Глава совета директоров «Авангарда» Крылов встретился с президентом ИИХФ Фазелем

Глава совета директоров «Авангарда» Крылов встретился с президентом ИИХФ Фазелем
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве на четвёртом Международном хоккейном форуме World Hockey Forum.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, в ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы подготовки к молодёжному чемпионату мира 2023 года, который пройдёт в Новосибирске и Омске, ход строительства новой «Арены-Омск», а также открытие хоккейной академии «Авангард».

«Арену-Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.

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