Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком, информирует пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие лишь в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и не одержал ни одной победы. Российский вратарь в среднем за матч пропускал 2,75 шайбы и отражал 88,5% бросков. Последний матч Максим провёл 27 октября 2019 года, выйдя на замену во встрече со «Спартаком».

Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.