Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Третьяком
Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком, информирует пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 23-летний голкипер принял участие лишь в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и не одержал ни одной победы. Российский вратарь в среднем за матч пропускал 2,75 шайбы и отражал 88,5% бросков. Последний матч Максим провёл 27 октября 2019 года, выйдя на замену во встрече со «Спартаком».
Прошедший сезон Третьяк начал в системе рижского клуба, сыграв один матч. 7 октября он вышел на лёд в матче с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру в ходе второго периода и не справился с первым же броском. В декабре Третьяк вернулся в систему ЦСКА, играя в ВХЛ.
М. Третьяк: раньше меня напрягала формулировка «внук Третьяка»
- 13 декабря 2019
-
16:27
-
16:20
-
16:16
-
15:34
-
15:06
-
15:01
-
14:39
-
14:25
-
14:00
-
13:39
-
13:23
-
13:01
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:20
-
11:02
-
10:40
-
10:27
-
10:14
-
10:01
-
09:45
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
08:58
-
08:52
-
08:25
-
08:10
-
07:49
-
07:44
-
07:22
Партнерский контент