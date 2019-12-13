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Фетисов — о Потанине: подающий надежды игрок

Фетисов — о Потанине: подающий надежды игрок
Хоккей / Ночная Лига 0

Семикратный чемпион мира, член Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов высоко оценил хоккейные навыки Владимира Потанина. «Он – самый подающий надежды игрок, который начал кататься буквально 6 лет тому назад», — сказал Фетисов корреспонденту «Чемпионата», отметив, что у него хоккейное мышление развито на уровне профессионального игрока.

Фетисов и Потанин ранее приняли участие в товарищеском матче «Связь поколений», в котором сыграли смешанные команды легенд отечественного хоккея и членов нынешней сборной России.

По словам Фетисова, нехватка профессиональных навыков у Потанина компенсируется глубоким пониманием игры. «Он с каждым днём прогрессирует, он чувствует эту радость, потому что хоккей это философская игра», — отметил Фетисов.

Матч «Связь поколений» организован Федерацией хоккея России и Ночной хоккейной лигой при поддержке компании «Норникель».

Потанин рассказал о перспективах Ночной хоккейной лиги
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