«Куньлунь» в следующем сезоне может перебраться в Шэньчжэнь

Президент клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Ао Мэн сообщил, что пока руководство не определилось, где команда будет выступать в следующем сезоне. В настоящее время «Куньлунь» проводит домашние матчи в Пекине на арене «Шоуган», вмещающей 3000 зрителей. При этом в начале сезона команда выступала арене в Шэньчжэне, которая вмещает 14 тыс. зрителей.
«Сейчас наша женская команда базируется в Шэньчжене, а мужская в Пекине, потому что мы хотим иметь команды в разных местах и не хотим, чтобы две команды играли в одном городе. В Шэньчжене хорошая экономика. Поменять команды городами и перевезти «Куньлунь» в Шэньчжень, а женскую команду в Пекин — хорошая идея, мы подумаем об этом. Мы ещё не решили, где играть в следующем сезоне, но пока остаёмся на арене «Шоуган», — цитирует президента «Куньлуня» ТАСС.
- 13 декабря 2019
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