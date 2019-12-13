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Охтамаа: Билялетдинов — великий тренер, поднявший «Ак Барс» на новый уровень

Охтамаа: Билялетдинов — великий тренер, поднявший «Ак Барс» на новый уровень
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа высоко оценил российского специалиста Зинэтулу Билялетдинова, под руководством которого он выступал в «Ак Барсе». В составе «Ак Барса» Охтамаа стал обладателем Кубка Гагарина, в Казани он выступал с 2016 по 2018 год.

«Конечно, меня удивил его уход из «Ак Барса». Но в то же время у него получилась удивительная и успешная карьера, как игровая, так и тренерская. Я рад, что мне посчастливилось поработать с таким специалистом.

Билялетдинов — великий тренер, который поднял нашу команду на новый уровень. У всех бывают сложные времена, когда игра не идёт. Он находил нужные слова поддержки, давал советы, которые действительно помогали. Меня всегда поражала его способность оставаться строгим и требовательным, но в то же время понимающим тренером», — цитирует Охтамаа пресс-служба КХЛ.

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