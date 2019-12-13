Кудашов не исключил вызов новых игроков в сборную России из-за травм

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о готовности команды ко второму матчу Кубка Первого канала со сборной Чехии. По словам Кудашова, в сборную могут быть вызваны дополнительные игроки из-за травм Александра Барабанова, Никиты Сошникова и Дамира Жафярова.

«Барабанов, Сошников и Жафяров имеют повреждения, мы решили им дать восстановиться. Завтра будем принимать решение. И участие их в игре исключать нельзя, и вызов новых игроков также возможен.

Провал в начале матча со шведами был вызван волнением. Огромное желание, эмоции захлестнули, это сковало движение, неправильные действия принимали. Чехов разберём досконально, это очень хорошая и сбалансированная команда. Они надёжно в обороне играют, исполнители в атаке тоже есть», — цитирует Кудашова РИА «Новости».

Матч Россия — Чехия пройдёт завтра, 14 декабря, на арене в «Парке Легенд» в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча. Сегодня сборная России проводит открытую тренировку.