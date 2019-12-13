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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Майоне

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Майоне
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» заключило пробный контракт с 29-летним канадским защитником Мэтью Майоне. Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел.

В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем и в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение от клуба КХЛ «Динамо» Рига. В сезоне 2017/18 он в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.
Майоне представлял «Динамо» Ригу на «Матче звёзд» КХЛ. Там он представил музыкальный номер, исполнив песню Ho Hey группы Lumineers.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

С начала сезона Майоне выступал за «Куньлунь Ред Стар», но на фоне низкой статистики (3 результативные передачи в 16 матчах) контракт с канадцем был разорван.

«Куньлунь» расторг контракт с Майоне. Он провёл в команде пять месяцев
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