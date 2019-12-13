Гендиректор «Динамо»: Майоне призван добавить креатива

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание пробного контракта с канадским защитником Мэтью Майоне.

«Турнирное положение нашей команды очень серьёзное, это очевидно, но мы не готовы складывать руки и продолжаем бороться. Это касается не только тренерского штаба и хоккеистов, но и менеджмента, который ищет возможности, чтобы усилить состав.

Мэтью Майоне призван добавить креатива нашей оборонительной линии, в которой после травмы Стефана Эллиотта наблюдается дефицит квалифицированных защитников, умеющих разгонять атаку. Добавьте травму Дмитрия Дерябина, и вы поймёте, насколько сложная ситуация у нас сейчас. Майоне как раз из тех игроков, которые способны отдать первый пас, когда нужно — обострить игру, и всегда не против подключиться в атаку.

Эти навыки прослеживаются на протяжении всей его карьеры, почти во всех своих командах Мэтью набирал много очков. Учитывая то, что возвращение в строй Эллиотта сложно прогнозировать, количество легионеров, которые будут выходить на лёд в составе «Динамо» не изменится.

Прежде чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в «Куньлуне», ничего не значит – так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в «Динамо» и верим, что он успешно пройдёт просмотр и поможет нашей команде стать лучше», — приводит слова Баскова пресс-служба клуба.