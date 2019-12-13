Казанский Ткачёв поделился ожиданиями от игры с Ткачёвым из СКА

Форвард «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от следующего матча национальной команды на Кубке Первого канала. Завтра, 14 декабря, россияне сыграют с чехами. В составе сборной Владимир Ткачёв сыграет со своим полным тёзкой из «СКА».

«Я рад вернуться в сборную, вчера на первом матче были действительно позитивные ощущения. Да, очень приятно вернуться. У меня поменялись партнёры, с Ткачёвым и Якимовым мы давно знакомы, так что здесь уже не знакомились, а обсуждали свои действия. Стараемся обсудить все моменты, но одной тренировки мало, конечно. Тем не менее постараемся выжать максимум из ситуации. С Ткачёвым мы вообще впервые в одной команде, не то что в одном звене.

«Со шведами в четверг мы провалили первый период, но второй и третий периоды превосходили соперника. Мы много бросали, но не повезло с реализацией. И Ларсу Юханссону надо отдать должное – здорово сыграл», — цитирует Ткачёва РИА «Новости».